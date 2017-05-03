Обстановка с природными пожарами в Сибири стабилизировалась

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. МЧС России заявляет о стабилизации обстановки с пожарами в Сибири, однако режим ЧС в округе сохраняется.

"В целом обстановка с природными пожарами в Сибирском федеральном округе стабилизировалась. Но режим чрезвычайной ситуации для всех регионов Сибири сохраняется", — сообщает пресс-служба ведомства.

К тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности привлечены свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники.

Для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил и доставки гуманитарной помощи на территории Сибири задействовано 56 воздушных судов различных министерств и ведомств. Среди них — 19 вертолетов и самолетов МЧС России.

Всего авиацией МЧС осуществлено 26 вылетов на тушение пожаров, произведено 60 сливов виды общей массой 674 тонны. "Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 296 населенных пунктов с населением более 230 тысяч человек. В течение суток от пожаров были защищены 13 населенных пунктов, в которых проживают более 30 тысяч человек", — сообщили в МЧС.