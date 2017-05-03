На Сахалине вандалы разбили памятник героям войны

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Полиция проверяет факт вандализма на мемориале с именами воинов-героев в Аниве Сахалинской области, где неизвестные разбили плиту с именами и повредили подсветку, сообщил РИА Новости представитель городского округа.

"Мемориальный комплекс в сквере Победы, недавно открытый в Аниве по инициативе ветеранов войны, подвергся акту вандализма. Неизвестные разбили мраморную плиту с именами героев и уничтожили фонарь подсветки. Все это произошло накануне празднования Дня Победы. Этот сквер — очень посещаемый, вечерами он становится местом паломничества подростков с велосипедами и досками", — сказал собеседник.

По его словам, пока рано делать вывод о виновнике — полиция ведет проверку. Камеры наблюдения есть на здании Сбербанка как раз напротив мемориала.

"Сейчас список имен ветеранов на мемориале дополняется, работа по нанесению их на мраморные доски продолжается", — добавил собеседник.

Инициатива увековечивания имен героев-земляков принадлежит самим жителям Анивского района – ветеранам Великой Отечественной войны, неравнодушным гражданам. В 2013 году началась большая работа по созданию списков, проведенная Анивским военным комиссариатом и Советом ветеранов, 2 сентября 2016 года, в день окончания Второй мировой войны, мемориальный комплекс торжественно открыли. На мраморных досках тогда увековечили имена 876 ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших на территории Анивского района. Сегодня список уточнен и дополнен еще 21 именем.

Похожий случай произошел и в Приморье. Сообщалось, что на площади Победы в Уссурийске вандалы разбили прожекторы на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Освещение планируется восстановить до 9 мая. На видеокамеры попали, предположительно, двое подростков. Полиция проводит проверку.