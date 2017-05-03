Площадь пожаров в красноярских лесах снизилась на 20% за сутки

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Пять лесных пожаров потушили за сутки в Красноярском крае на площади 268 гектаров, на утро среды в регионе действуют девять очагов возгораний площадью 158 гектаров, что примерно на 20% меньше, чем днем ранее, сообщает минлесхоз региона.

На утро 2 мая три лесных пожара в крае охватили площадь в 197 гектаров в Богучанском и Дзержинском районах.

"На 10.00 (06.00 мск) 3 мая на территории края действует девять лесных пожаров – в Богучанском, Тасеевском, Дзержинском, Абанском районах на площади 158 гектаров. Большая часть возгораний зафиксирована в наземной зоне. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении регионального ведомства.

Отмечается, что за сутки сотрудники Лесопожарного центра потушили пять лесных пожаров на общей площади 268 гектаров. Всего в работах по ликвидации возгораний задействовано 116 человек и 18 единиц техники, а также пять воздушных судов.

По предварительным данным, большинство возгораний возникло по вине местных жителей. В крае с 20 апреля действует особый противопожарный режим, запрещено сжигать сухую траву и разводить костры на сельскохозяйственных землях, в населенных пунктах, садах и дачах.