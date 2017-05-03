Житель Благовещенска обстрелял пытавшегося его арестовать полицейского

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр — РИА Новости. Житель Благовещенска обстрелял сотрудника ДПС, приехавшего для его задержания, и получил ранение в ответ, сообщается на сайте регионального УМВД.

По данным ведомства, наряды ППС, ДПС и Росгвардии выехали по вызову жителей с улицы Станционной, которые жаловались, что из неизвестного автомобиля доносятся звуки, похожие на стрельбу.

"Сотрудники ДПС ГИБДД блокировали машину нарушителя. Подозреваемый, увидев приближающегося полицейского, выстрелил в него через боковое тонированное стекло автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие", — говорится в сообщении.

И нарушитель, и правоохранитель попали в больницу с огнестрельными ранениями. По данным УМВД, здоровью сотрудника ДПС ничего не угрожает. О состоянии нарушителя ничего не сообщается.

В СУСК РФ по Амурской области уточнили, что в отношении 36-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.