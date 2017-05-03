В Бурятии потушили лесной пожар в Тункинском национальном парке

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Пять лесных пожаров ликвидированы за сутки в Бурятии, в том числе в Тункинском национальном парке на площади более 500 гектаров, сообщает в среду агентство лесного хозяйства республики.

"За прошедшие сутки в Бурятии было ликвидировано пять лесных пожаров, на общей площади более 980 гектаров. В том числе, был потушен очаг в Тункинском национальном парке на площади около 530 гектаров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на тушении данного пожара работали сотрудники федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана", сотрудники национального парка и местные жители — всего 70 человек, было привлечено более 13 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Также ликвидированы очаги в Кижингинском, Джидинском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском районах.

"На утро 3 мая в Бурятии зарегистрировано шесть очагов. Из них два лесных пожара действуют в Северо-Байкальском районе на общей площади 8,5 гектара. Еще четыре возгорания в Баунтовском районе локализовано на площади более 360 гектаров. Все зарегистрированные на сегодня возгорания произошли по причине неосторожного обращения с огнем", — отмечают в ведомстве.

За прошедшие сутки на тушении лесных пожаров работали более 280 человек, на всех очагах работает тяжелая и лесопожарная техника.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 134 пожара на площади около 13 тысяч гектаров.