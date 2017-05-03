В Хабаровске проверяют информацию о вспышке инфекции в детском саду

ХАБАРОВСК, 3 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о вспышке кишечной инфекции в детском саду в Хабаровске, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю направило в суд материалы о временной приостановке работы детского сада №5 в Хабаровске из-за вспышки кишечной инфекции. Санитарные врачи выявили в детском учреждении нарушения санитарного законодательства при проведении профилактических дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий, а также нарушения обязательных требований к организации питания воспитанников.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка информации, размещенной в СМИ, о вспышке заболеваемости кишечной инфекцией в детском саду №5 города Хабаровска. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

По данным следственного управления, от инфекции пострадали 10 детей в возрасте от двух до пяти лет. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. В госпитализации никто не нуждается. Работа детского сада приостановлена.