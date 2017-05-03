В Приморье ребенок захлебнулся, упав в яму с водой во дворе частного дома

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Следователи в Приморье проводят проверку после гибели ребенка, который захлебнулся, по предварительным данным, упав в неглубокую яму с водой, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

"Первого мая в отделении детской больницы умер 3-летний ребенок. Причиной смерти явилась асфиксия вследствие утопления… По предварительным данным, ребенок гулял на территории частного дома, споткнулся и упал в яму, выкопанную под клумбу, глубиной 20 сантиметров. В момент падения яма была заполнена водой. Ребенок был направлен в медучреждение, однако спасти его не удалось", — поясняет ведомство.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.