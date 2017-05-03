В Приморье вандалы разбили прожекторы на мемориале погибшим в ВОВ

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Вандалы разбили прожекторы на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы в Уссурийске, освещение планируется восстановить до 9 мая, сообщает администрация города.

По данным властей, 14 прожекторов разбили ночью.

"На видеозаписи видно, что данное хулиганство совершили двое подростков. Все прожектора, которые были установлены для подсветки памятника, были разбиты камнями. По данному факту материалы переданы в УВД для дальнейшего выяснения", — сообщила директор "Уссурийского музея" Юлия Богданова.

По информации начальника службы уличного освещения МУП "Уссурийск-Электросеть" Александра Скляренко, прожекторы восстановлению не подлежат, но до праздника, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, все фонари заменят.

Памятник является частью мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной. Его торжественное открытие состоялось в мае 1977 года. У подножия монумента горит Вечный огонь, доставленный в Уссурийск с Марсова поля Героем Советского Союза Дмитрием Соболевым.