В Приморье вандалы разбили прожекторы на мемориале погибшим в ВОВ

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Вандалы разбили прожекторы на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы в Уссурийске, освещение планируется восстановить до 9 мая, сообщает администрация города.
По данным властей, 14 прожекторов разбили ночью.
По информации начальника службы уличного освещения МУП "Уссурийск-Электросеть" Александра Скляренко, прожекторы восстановлению не подлежат, но до праздника, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, все фонари заменят.
Памятник является частью мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной. Его торжественное открытие состоялось в мае 1977 года. У подножия монумента горит Вечный огонь, доставленный в Уссурийск с Марсова поля Героем Советского Союза Дмитрием Соболевым.