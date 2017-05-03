Суд частично удовлетворил иск Приморского океанариума к экс-сотруднику

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока частично удовлетворил иск Приморского океанариума к бывшему сотруднику Роману Фадееву, который написал в соцсетях о проблемах в работе комплекса, рассказали РИА Новости представитель суда.

Техник отдела "Дельфинарий" Приморского океанариума, где в прошлом году в течение недели погибли сивуч и два дельфина, на своей странице в Facebook сообщил о "почти не работающей системе жизнеобеспечения" и плохом корме для питомцев. Директор океанариума назвал эту информацию недостоверной. Национальный центр морской биологии (ННЦМБ ДВО РАН) подал иск к Фадееву о защите репутации Приморского океанариума (филиал ННЦМБ ДВО РАН). Первое заседание должно было состояться 1 февраля. Как отметила пресс-секретарь, Фадеев "ушел в отпуск с последующим увольнением по своему желанию".

"Иск был частично удовлетворен", — рассказал РИА Новости представитель суда.

По словам адвоката ответчика Дмитрия Афанасьева, Роман Фадеев остался доволен решением суда.

"В целом, разговаривая с клиентом, Роман Фадеев остался очень доволен решением суда, потому что из всего объема его высказываний в публикации признали недостоверной и порочащей репутации всего лишь одно высказывание касательно покупки рыбы и то, что ее приходится выбрасывать. Именно только в это части на Романа возложили обязанность эту запись удалить и опубликовать опровержение на своей страничке в сети Facebook", — рассказал РИА Новости Дмитрий Афанасьев.

Как отмечает юрист, было мало возможностей найти доказательства правоты Фадеева, если бы у суда были все документы, которые попросила сторона ответчика, то, возможно, в иске бы полностью отказали.

"Нам вчера огласили только результативную часть, то есть что в итоге решила судья. Мотивировочную часть, почему она так решила, нам пока еще не показали", — рассказал Афанасьев, отметив, что решение обжаловать или нет судебный вердикт будет принято после ознакомления с мотивировочной частью.

В октябре прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. Следствие сообщило, что внешних телесных повреждений не обнаружено, проводится гистологическое исследование на предмет ядов, токсинов и химикатов. Возбуждено дело по статье "халатность". За несколько дней до этого в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного.

Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года. В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес".