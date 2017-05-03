В Забайкальском крае потушили все лесные пожары

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Все пожары на территории Забайкальского края потушены, сообщается на сайте министерства природных ресурсов региона.

В лесах Забайкальского края действует режим ЧС, введенный 4 апреля 2017 года.

"По состоянию на 08.00 3 мая на территории лесного фонда Забайкальского края действующих пожаров нет", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в тушении пожаров участвуют 211 человек, задействовано 29 единиц техники. За минувшие сутки специалисты ликвидировали пять возгораний.

Министерство природных ресурсов и подведомственные учреждения ведут постоянный мониторинг обстановки, с воздуха за ситуацией наблюдают с помощью пяти самолетов.