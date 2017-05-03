На Дальнем Востоке площадь лесных пожаров увеличилась в шесть раз за сутки

ХАБАРОВСК, 3 мая – РИА Новости. Лесные пожары на Дальнем Востоке в минувшие сутки бушевали на площади более 2,1 тысячи гектаров, в предыдущие сутки в округе сгорело 346,4 гектара леса, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО в среду.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 34 новых лесных пожара, с учетом ранее возникших возгораний – 41 очаг. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила более 2,101 тысячи гектара. К утру среды ликвидировано 19 возгораний", — говорится в сообщении.

По информации департамента, больше всего очагов было зарегистрировано в Приморском крае – горели 18 пожаров на площади около 495,2 гектара. Самая большая площадь пожаров – 1,39 тысячи гектаров — зарегистрирована в Амурской области, здесь было восемь очагов. Также огонь бушевал в Хабаровском и Камчатском краях, Магаданской области и Еврейской АО. На тушении пожаров работали 557 человек, 127 единиц техники.

Отмечается, что утром в среду продолжают гореть 11 пожаров в Приморском крае, из которых пять локализованы. Кроме того, действуют семь очагов в Хабаровском крае, два — в Амурской области, по одному — в Еврейской АО и Магаданской области.