В центре Москвы пожарные потушили возгорание на крыше жилого дома

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на крыше жилого дома в центре Москвы, сообщается в официальном микроблоге столичного главка МЧС в Twitter.

Пожар ЛИКВИДИРОВАН.

Информации о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2017 г.

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Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу: улица Новорязанская, дом 16, строение 1. Был объявлен второй ранг пожара, к месту возгорания направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения. Спасатели сообщали об эвакуации 25 человек.