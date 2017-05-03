В центре Москвы пожарные потушили возгорание на крыше жилого дома

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на крыше жилого дома в центре Москвы, сообщается в официальном микроблоге столичного главка МЧС в Twitter.
Пожар ЛИКВИДИРОВАН.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2017 г.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу: улица Новорязанская, дом 16, строение 1. Был объявлен второй ранг пожара, к месту возгорания направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения. Спасатели сообщали об эвакуации 25 человек.