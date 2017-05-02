В Тульской области в ДТП автобуса с грузовиком пострадали четыре человека

ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса "Москва — Харьков" с украинскими номерами и грузовика в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Информация об аварии в Ясногорском районе на 151-м километре трассы М-2 поступила спасателям в 20.45 мск вторника.

"Совершили столкновение два транспортных средства — автобус Mercedes и грузовой автомобиль Iveco, в результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств", — говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета, в 21.05 мск пожарные приступили к ликвидации возгорания.

"Четыре пострадавших — двое отправлены в тульскую областную больницу, двоим оказана помощь на месте", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что госпитализированы мужчина с различными травмами, а также женщина с закрытой черепно-мозговой травмой. Угрозы их жизни нет.

По словам представителя МЧС, автобус с украинскими номерами выполнял рейс "Москва — Харьков". Пассажиров, которые не получили травм, а также пострадавших, которым не потребовалась госпитализация, отправили попутным транспортом к месту назначения.

"На данный момент все работы завершены… Ликвидация (возгорания) завершена, смыли розливы горюче-смазочных материалов", — сказал представитель управления МЧС.