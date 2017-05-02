В Зеленограде задержали подозреваемого в убийстве молодого человека

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве молодого человека в Зеленограде, сообщила во вторник старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Тело мужчины 1997 года рождения с огнестрельным ранением было найдено вечером в воскресенье вблизи одного из жилых домов, расположенных в 20-м микрорайоне Зеленограда. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".

"В кратчайшие сроки установлен и одновременно задержан по подозрению в совершении указанного преступления мужчина 1969 года рождения. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в территориальное следственное подразделение для проведения первоначальных следственных действий", — сказала Иванова.