МВД не увидело нарушений в прогулке циркового медвежонка под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Полиция не увидела нарушений закона в прогулке медвежонка в Зернограде Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Второго мая некоторые местные СМИ распространили информацию, согласно которой мужчина выгуливал медведя по улицам Зернограда. По информации СМИ, прохожие увидели медведя недалеко от местного рынка: "зверь спокойно реагировал на толпу людей и ни на шаг не отходил от хозяина".

"Этот медвежонок ходил в наморднике на поводке с дрессировщиком цирка Зернограда, грубо говоря, он зазывал людей сфотографироваться с медвежонком, там нет никаких нарушений", — пояснила собеседник агентства.

В марте 2017 года в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек на лужайке перед многоэтажным домом в Таганроге Ростовской области выгуливает на поводке медведя небольшого размера. За происходящим наблюдали несколько прохожих. По факту видео полиция организовала проверку. По данным некоторых СМИ, гулявшая в Таганроге медведица является артисткой пензенского цирка, который приехал на гастроли в Ростовскую область.

Тогда же источник агентства сообщил, что очевидцев, которые бы подтвердили информацию о прогулках мужчины с медведем без намордника в Таганроге, пока не нашли.