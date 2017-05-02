Стала известна причина ЧП с летательным аппаратом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая – РИА Новости. Причиной жесткой посадки винтокрылого летательного аппарата автожир, со слов его пилота, стал отказ двигателя, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Ранее сообщалось, что возле деревни Сысоевка, Богородского района совершил жесткую посадку автожир. По предварительным данным, на его борту находились два человека.

"Со слов пилота летательного аппарата, причиной происшествия стал отказ двигателя", — сказала Иванова, отметив, что судно самодельное, но в хорошем состоянии.

Пилот утверждает, что был один, в результате жесткой посадки он не пострадал, добавила собеседница агентства. "Сейчас прокуратура проверяет информацию о том, сколько человек находилось в аппарате в момент происшествия", — сказала она.

По информации ведомства, в результате судно получило повреждения. Никто из местных жителей не пострадал.

Помощник прокурора также сообщила, что у пилота нет пилотского удостоверения и документов на воздушное судно.