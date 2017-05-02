Под Тулой будут судить педиатра, не распознавшую пневмонию

БРЯНСК, 2 мая – РИА Новости. Суд в Тульской области рассмотрит дело фельдшера педиатрического отделения, которой предъявлено обвинение после гибели от пневмонии ее 10-летнего пациента, следует из сообщения СУ СК по региону.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 27-летней фельдшера педиатрического отделения поликлиники филиала №1 ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница".

"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Установлено, что 16 января 2017 года педиатр посетила 10-летнего пациента на дому, осмотрела ребенка, формально выслушала жалобы матери и не назначила необходимые для установки диагноза анализы и рентгенологическое исследование.

Следствие полагает, что фельдшер недооценила тяжесть состояния, поставила мальчику неправильный диагноз и не предприняла меры к его госпитализации, обязав явиться на прием в педиатрическое отделение 20 января 2017 года. К этому времени состояние мальчика ухудшилось, врач навестила его на дому, но снова не определила пневмонии и не попыталась его госпитализировать, назначила явку в поликлинику на 24 января 2017 года. Однако мальчик умер дома в результате пневмонии и развившихся у него осложнений, сообщает СК.