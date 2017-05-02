В ГК по ОрВД опровергли данные об опасном сближении самолетов над Кубанью

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Опасного сближения российского Boeing 737 c австрийским Embraer в небе над Кубанью не было, сообщил РИА Новости представитель Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).

Ранее СМИ со ссылкой на источник в диспетчерских службах сообщили, что над кубанским побережьем было зафиксировано опасное сближение двух воздушных судов.

"Сработала наземная система предупреждения опасных сближений. Бортовые системы предупреждения не срабатывали ни на одном, ни на другом воздушном судне. Опасного сближения как такового не было", — сообщил представитель ведомства.

Комиссия в данный момент разбирает причины срабатывания наземной системы, добавил он.