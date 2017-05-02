В Кировской области без электричества остались около восьми тысяч человек

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Около 8 тысяч человек остались без электроснабжения в Кировской области из-за неблагоприятных погодных условий, следует из сообщения Минэнерго РФ.

Отключения начались во вторник с 15.30 из-за сильного ветра с порывами до 12 метров в секунду, сопровождающегося дождем и грозами.

"С 15.30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, грозы, ветер с порывами до 12 метров в секунду) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Кировэнерго")…. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей области (около 8 тысяч человек)", — говорится в сообщении.

На данном этапе проводятся аварийно-восстановительные работы, отмечают в ведомстве. К аварийно-восстановительным работам привлечено 10 бригад из 22 человек и 9 единиц техники.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.