В Нижегородской области сверхлегкий самолет совершил жесткую посадку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая – РИА Новости. Сверхлегкий самолет — автожир совершил во вторник жесткую посадку в Нижегородской области, по предварительным данным, на его борту находились два человека, сообщила РИА Новости старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

"Сегодня около 15.00 мск возле деревни Сысоевка, Богородского района совершил жесткую посадку сверхлегкий самолет – автожир", — заявила она, добавив, что на борту было два человека, о состоянии которых пока информации нет.

По словам Ивановой, на месте происшествия работают сотрудники транспортной прокуратуры, следователи, полиция.

Нижегородская транспортная прокуратура проведет проверку по поводу соблюдения законодательства о безопасности полетов.