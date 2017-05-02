Подозреваемый по делу о стройке "Крестов-2" стал фигурантом еще одного дела

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Экс-гендиректор "Генеральной строительной компании" Виктор Кудрин, подозреваемый в растрате 56,6 миллиона рублей при строительстве СИЗО "Кресты-2", стал фигурантом еще одного уголовного дела — о мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления СК по Петербургу.

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по материалам региональных управлений ФСБ и ФСИН России возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "ГСК" Виктора Кудрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

"Дело о мошенничестве, возбужденное еще две недели назад, будет объединено с уголовным делом о растрате. Кудрин на данный момент находится под домашним арестом", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, с 2007 по 2015 год между ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОАО "ГСК" были заключены государственный контракт и дополнительные соглашения к нему на строительство следственного изолятора в пригороде Петербурга Колпино, известного как "Кресты-2". За это время на расчетные счета ОАО "ГСК" было перечислено в качестве оплаты работ более 12 миллиардов 273 миллионов рублей.

Однако, как сообщает следствие, в нарушение условий госконтракта подозреваемый не организовал выполнение работ в полном объеме и похитил более 56,6 миллиона рублей.

Следственные органы 9 марта возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве дороги к следственному изолятору в Колпино. По данным следствия, госконтракт на сумму более 15,86 миллиона рублей был заключен 23 августа 2016 года.

Отмечалось, что в декабре 2016 года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, представили в адрес заказчика акты о якобы выполненных работах по контракту в полном объеме и похитили не менее 12 миллионов 228 тысяч рублей.