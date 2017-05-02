Водителя фуры будут судить по делу о ДТП под Саратовом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Водитель грузовика, обвиняемый в ДТП в Саратовской области, в результате которого погибли семь человек, пойдет под суд, сообщил во вторник Следственный комитет.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Пензенской области… Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.