Водителя фуры будут судить по делу о ДТП под Саратовом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Водитель грузовика, обвиняемый в ДТП в Саратовской области, в результате которого погибли семь человек, пойдет под суд, сообщил во вторник Следственный комитет.

Авария произошла ночью 15 января на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области. По данным полиции, 32-летний водитель грузовика Volvo, ехавшего из Пензы, выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн. В результате ДТП погибли семь человек, граждане стран СНГ. Было возбуждено уголовное дело в отношении водителя фуры, он признал свою вину.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Пензенской области… Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.