В Смоленске бывшую чиновницу будут судить за взятку одеждой и мебелю

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бывшую чиновницу будут судить в Смоленской области за получение взятки в виде газонокосилки, кофемашины, одежды и теннисного стола, сообщила региональная прокуратура во вторник.

Установлено, что руководитель департамента Смоленской области по социальному развитию дала указание подчиненным о заключении разовых контрактов на поставку товаров и продуктов питания стоимостью не более 100 тысяч рублей каждый с фирмами, подконтрольными ее знакомой. После этого в июле 2015 года — марте 2016 года, она получила от своей знакомой взятку в виде газонокосилки, теннисного стола, кофемашины, другой бытовой техники, одежды и мебели общей стоимостью свыше 360 тысяч рублей, добавляет прокуратура.

Экс-чиновница обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "Получение взяток", "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

"Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города Смоленска для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.