В Санкт-Петербурге при пожаре в расселенном доме погибли три человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин и женщины после пожара в расселенном доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.

Тела трех человек были обнаружены ночью 2 мая в помещении одного из расселенных домов на Костромском проспекте. Кроме того, в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина 1968 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью выяснения обстоятельств и причины смерти", — говорится в сообщении.