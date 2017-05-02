ГП готова проверить законность ареста организатора "тракторного марша"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Генпрокуратура России готова проверить законность ареста одного из организаторов "тракторного марша" Олега Петрова и возбуждения в отношении него уголовного дела, заявил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Во вторник в Ростове-на-Дону проходит прием субъектов предпринимательской деятельности в управлении Генпрокуратуры в Южном федеральном округе. На прием к Кикотю приехали фермеры — участники "тракторного марша".

"Подготовьте обращение, обозначьте там основные проблемы, мы готовы провести проверку, разобраться, дадим правовую юридическую оценку", — сказал Кикоть участнице "марша" Нине Карпенко, которая обратилась к нему с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении Петрова и его ареста, в присутствии корреспондента РИА Новости.

Летом прошлого года фермеры Краснодарского края на тракторах направились в Москву. Они хотели выразить несогласие с решениями органов власти и судов региона по земельным вопросам, жалуясь на рейдерский захват своих земель. После встречи с кубанским властями шествие было приостановлено.

В марте с кубанскими фермерами встретился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он заслушал обращения инициативной группы, заявив, что вопрос требует тщательного изучения и детальной проработки. Он пообещал передать некоторые из обращений для рассмотрения в центральный аппарат СК РФ, по другим — провести работу в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Весной фермеры собирались провести новый "тракторный марш", однако накануне проведения акции, утром 28 марта, один из ее организаторов Олег Петров был задержан. Он стал фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество в особо крупном размере".