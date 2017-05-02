В Удмуртии выросло число детей, отравившихся в лагере "Дружба"

УФА, 2 мая – РИА Новости. Количество отравившихся детей в лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников, увеличилось до более чем 50 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Удмуртии Вера Филиппова.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в ночь на 2 мая в лагере "Дружба", где организаторы собрали на интеллектуальную игру более 500 детей, отравился 41 участник турнира по "Что? Где? Когда?". Лагерь закрыт, специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия, детей вывозят из учреждения.

Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Первоначально за медицинской помощью пищевым отравлением обратились 17 детей, на данный момент в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей. Следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора осматривают лагерь, изымают пробы воды и продуктов. Также допрашивают детей и персонал", — рассказала Филиппова.

Она уточнила, что дошкольный образовательный лагерь "Дружба" находится на 14-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Из разных регионов России 30 апреля и 1 мая в лагерь прибыли более 500 детей, их возраст – от 16 до 18 лет. При этом ранее Роспотребнадзор сообщал, что лагерь мог вместить только 380 детей.