Защита "Открытой России" обжаловала обыски в ее московском офисе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Защита общественной организации "Открытая Россия", созданной по инициативе Михаила Ходорковского, обжаловала проведение обысков в своем московском офисе, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Сергей Бадамшин.

"Мы обжаловали проведение обысков в офисе "Открытой России" в Генпрокуратуру, прокуратуру по Центральному округу Москвы и в ГУМВД Москвы. Просим признать действия незаконными и устранить допущенные нарушения, в том числе вернуть изъятые личные вещи", — сказал защитник.

По его словам, поводом для обысков стал анонимный звонок в службу "02" с сообщением о том, что в офисе якобы собирается экстремистская организация.

"Так совпало, что это произошло на следующий день после того, как зарубежная "Открытая Россия" была признана нежелательной организацией. В заявлении я отмечаю, что нежелательной организацией признана именно иностранная организация, а не российская", — отметил Бадамшин.

По его утверждению, в ходе оперативных действий "были допущены массовые нарушения" — так, во время обыска в офис не допустили адвокатов организации.

"Также были изъяты многочисленные личные вещи сотрудников, а также вещи организации, которые никакого интереса для правоохранительных органов представлять не могут, например 45 упаковок с леденцами от кашля", — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу иностранных неправительственных организаций OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

По мнению ГП, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".