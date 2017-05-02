После пожаров в Иркутской области возбудили дело о халатности

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ряд дел о халатности чиновников возбудили в Иркутской области после крупных пожаров, оставивших десятки людей без крова, говорится в сообщении Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "халатность" по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Зиминского районного муниципального образования Иркутской области", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 апреля поступило сообщение о возгорании домов в результате пала травы в населенном пункте Большерастягаевский. Огнем были уничтожены семь домов. Отмечается, что произошедшее стало возможным из-за ненадлежащей организации мероприятий по ликвидации очага пожара должностными лицами администрации Зиминского районного муниципального образования.

Кроме того, следователи завели дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципального образования "Зоны" Аларского района должностных обязанностей из-за непринятия первичных мер пожарной безопасности в деревне Вершина Аларского района Иркутской области, в результате огнем были уничтожены восемь жилых домов и магазин, в результате чего 17 граждан лишились жилья и имущества.

Сообщается, что 28 апреля также из-за пала травы в городе Саянске произошло возгорание построек у жилого дома, а впоследствии — и многоквартирного дома. В результате была полностью уничтожена кровля дома, шесть квартир, повреждены иные жилые и нежилые помещения здания. Эвакуированы 38 человек. Жертв среди населения нет. По версии следствия, несмотря на крайне сложную пожароопасную ситуацию, сложившуюся в Саянске, должностные лица ФГКУ "5 отряд ФПС по Иркутской области" не приняли мер к своевременному выезду экипажей и техники на место тушения пожара. В связи с чем возбуждено дело по статье "халатность".

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего.