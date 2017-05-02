У группы мужчин в Петербурге изъяли 114 кг запрещенного в спорте стероида

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли около 114 килограммов таблеток и инъекций, содержащих анаболический стероид "станозолол", который является запрещенным в спорте препаратом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Анаболический стероидный препарат "станозолол" запрещен в спорте, неоднократно сообщалось о дисквалификации в том числе российских спортсменов за его применение.

"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении перегрузки сильнодействующих веществ из одного транспортного средства в другое были задержаны пятеро мужчин", — сообщила Волк, слова которой цитируются на официальном сайте МВД.

Согласно сообщению, в группу входили граждане в возрасте от 21 до 28 лет, которые поставляли сильнодействующие вещества из одного из зарубежных государств в РФ, а также занимались их последующим незаконным распространением на территории страны.

"В ходе осмотра места происшествия и проведенных обысков по местам проживания подозреваемых было обнаружено и изъято в общей сложности около 114 килограммов таблеток и инъекций, содержащих сильнодействующее вещество "станозолол", — добавляется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта", четверо подозреваемых арестованы.