Следствие оценит действия экипажа рейса Москва-Бангкок во время ЧП

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Следствие даст оценку действиям экипажа самолета Москва-Бангкок компании "Аэрофлот" и других причастных в связи с травмированием пассажиров при попадании в зону турбулентности, сообщили РИА Новости во вторник в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета РФ.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 27 человек — 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Восьмерым россиянам потребовалось оперативное вмешательство.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по данному факту проводит доследственную проверку.

"Органами следствия в рамках проводимой проверки истребуется информация в авиакомпании, кроме того, будет дана оценка действиям экипажа и иных лиц", — сообщили в ММСУТ.

Следствие планирует опросить членов экипажа воздушного судна и пассажиров сразу после их возвращения в Москву. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело, отмечают в управлении.