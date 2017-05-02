Следствие оценит действия экипажа рейса Москва-Бангкок во время ЧП

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Следствие даст оценку действиям экипажа самолета Москва-Бангкок компании "Аэрофлот" и других причастных в связи с травмированием пассажиров при попадании в зону турбулентности, сообщили РИА Новости во вторник в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет по данному факту проводит доследственную проверку.
"Органами следствия в рамках проводимой проверки истребуется информация в авиакомпании, кроме того, будет дана оценка действиям экипажа и иных лиц", — сообщили в ММСУТ.
Следствие планирует опросить членов экипажа воздушного судна и пассажиров сразу после их возвращения в Москву. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело, отмечают в управлении.