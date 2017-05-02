В УФСИН опровергли слухи о смерти националиста Панова в ростовском СИЗО

КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. Ростовский главк ФСИН в среду опроверг распространенные СМИ сообщения о смерти украинского националиста Артура Панова, содержащегося в СИЗО по делу о попытке устроить взрыв в городе.

"Мы не подтверждаем эту информацию. Панов жив-здоров", — заявил РИА Новости представитель ГУФСИН.

Как сообщалось, Панов, которому на тот момент было 17 лет, был задержан в декабре 2015 года в Ростовской области. По мнению следствия, вместе с сообщником Максимом Смышляевым (также задержан) он готовил взрыв на железнодорожном вокзале или в супермаркете, чтобы отомстить российским властям, которые, по его мнению, ответственны за вооруженный конфликт в Донбассе.

В феврале этого года в Северо-Кавказском окружном военном суде начался процесс по этому уголовному делу. В ходе него Панов признал вину по большинству пунктов обвинения.