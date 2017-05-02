В Йошкар-Оле задержали женщину, избившую дочь и бросившую ее на улице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Правоохранители Йошкар-Олы задержали женщину, которая подозревается в том, что избила и оставила ночью на улице маленькую дочь, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.
Избитую девочку обнаружили 1 мая около 7 часов утра около одного из детских садов города. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".
В СК добавили, что сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, решается ее дальнейшая судьба.