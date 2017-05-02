В Калининградской области возбудили дело из-за смерти женщины при операции

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Следователи в Калининградской области возбудили уголовное дело после гибели 70-летней женщины во время операции, сообщает Следственный комитет России во вторник.
"Следствие получило достаточные данные, указывающие на наличие в действиях медицинского персонала, проводившего лечение женщины, признаков преступления… Решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы в экспертном учреждении за пределами региона", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.