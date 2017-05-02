В Калининградской области возбудили дело из-за смерти женщины при операции

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Следователи в Калининградской области возбудили уголовное дело после гибели 70-летней женщины во время операции, сообщает Следственный комитет России во вторник.

Как заявляла ранее старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко, в СМИ появилась информация о том, что 22 марта 2017 года в больнице города Светлый проводилась плановая операция 70-летней женщине, в ходе которой пациентка скончалась в результате повреждения аорты в ходе медицинских манипуляций. Следователи начали проверку о возможном факте причинения смерти по неосторожности.

"Следствие получило достаточные данные, указывающие на наличие в действиях медицинского персонала, проводившего лечение женщины, признаков преступления… Решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы в экспертном учреждении за пределами региона", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.