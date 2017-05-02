В Красноярском крае потушили более половины лесных пожаров за сутки

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. В Красноярском крае потушили лесные пожары на более чем 200 гектарах, однако почти такая же площадь продолжает гореть, сообщает минлесхоз региона.

По информации ведомства, в тушении участвовало более 100 человек и 15 единиц техники. Патрулирование и доставку сил и средств осуществляли пять воздушных судов. Сейчас на тушении задействовано 45 человек и шесть единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

"За прошедшие сутки благодаря оперативным действиям сотрудников лесопожарного центра в крае ликвидировано 5 лесных пожаров – в Богучанском, Абанском, Курагинском районах на общей площади 213 гектаров. На 10.00 (06.00 мск) 2 мая на территории края зарегистрировано 3 лесных пожара на площади 197 гектаров в Богучанском и Дзержинском районах. Два пожара действуют в авиационно труднодоступной зоне, один – в наземной зоне", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории края с 20 апреля действует особый противопожарный режим. Сжигание сухой травы, а также разведение костров на землях сельхозназначения, территории населенных пунктов, садоводческих и дачных организаций категорически запрещено.