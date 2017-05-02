В Забайкалье тушат семь лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Семь локализованных лесных возгораний тушат в Забайкалье, новых действующих пожаров не зарегистрировано, сообщает во вторник краевое министерство природных ресурсов.

"По состоянию на 11.00 (5.00 мск) 2 мая на территории лесного фонда Забайкальского края нет действующих лесных пожаров. Семь лесных пожаров в Красночикойском, Оловяннинском, Петровск-Забайкальском, Хилокском и Улетовском районах близ населенных пунктов Ядрихино, Комкай, Малета, Энгорок, Хушенга, Горный локализованы на общей площади 5820 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В тушении пожаров участвует 252 человека, в том числе 109 парашютистов-десантников. Задействовано 44 единицы техники.

По данным Минприроды, во вторник благодаря профессиональным действиям лесопожарных формирований был вовремя обнаружен и ликвидирован лесной пожар в Могочинском районе возле населенного пункта Покровка на площади 45 гектаров.

Министерство природных ресурсов региона и подведомственные ему учреждения ведут постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. На сегодняшний день авиамониторинг на территории лесного фонда осуществляют пять воздушных судов Cessna.

В лесах Забайкалья действует режим ЧС.