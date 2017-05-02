В Якутии после гибели двух человек на молокозаводе возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 2 мая – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в молочном цехе молокозавода совхоза "Новый" АК "Алроса" в селе Арылах в Якутии, сообщается во вторник на сайте регионального СУСК РФ.

По данным следствия, установлено, что 26 апреля при стерилизации тары в молочном цехе завода оторвалась крышка автоклава, находящегося под высоким давлением. В результате удара отлетевшей крышкой и корпусом самого автоклава погибли упаковщица-укладчица и слесарь-оператор. Две работницы цеха получили ожоги и были доставлены в больницу. В настоящее время они находятся на амбулаторном лечении.

"Мирнинским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" по факту гибели людей в молочном цехе молокозавода совхоза "Новый" АК "Алроса" в селе Арылах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в рамках уголовного дела проводятся мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.