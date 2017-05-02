В Якутии после гибели двух человек на молокозаводе возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 2 мая – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в молочном цехе молокозавода совхоза "Новый" АК "Алроса" в селе Арылах в Якутии, сообщается во вторник на сайте регионального СУСК РФ.
"Мирнинским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" по факту гибели людей в молочном цехе молокозавода совхоза "Новый" АК "Алроса" в селе Арылах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в рамках уголовного дела проводятся мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.