Детсад в Хабаровске закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

ХАБАРОВСК, 2 мая – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю направило в суд материалы о необходимости приостановки работы детского сада №5 в Хабаровске из-за вспышки кишечной инфекции, сообщает региональное управление ведомства.

Как сообщается, в связи с регистрацией острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусами, в детском саду проводится комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства при организации и проведении профилактических дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий, а также нарушения обязательных требований к организации питания воспитанников, отмечает управление Роспотребнадзора.

"В связи с угрозой жизни и здоровью воспитанников детсада должностными лицами управления составлен протокол о временном запрете деятельности с 28 апреля. Материалы дела переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности дошкольного учреждения", — говорится в сообщении.