В Иркутской области тушат пять пожаров, новых пожаров не зарегистрировано

ИРКУТСК, мая – РИА Новости. Действующих пожаров в Иркутской области на утро 2 мая не зарегистрировано, в локализованном состоянии находятся пять пожаров на территории около 4,5 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Первого мая было ликвидировано пять пожаров, в том числе один на площади 110 га в Слюдянском районе на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", а также два в Братском, по одному в Чунском и Качугском районах на территории гослесфонда, где огнем было пройдено 221 га", — сообщила пресс-служба правительства.

В локализованном состоянии на текущие сутки в регионе находятся пять очагов в Братском и Качугском районах общей площадью около 4,5 тысяч гектаров.

В настоящее время на большей части региона установились низкие температуры, идет дождь. Но по прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайный – V класс пожарной опасности ожидается 3-5 мая в 10 территориях области: Киренском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Нижнеудинском, Заларинском, Нукутском, Балаганском и Аларском районах.

В регионе 28 апреля введен режим чрезвычайной ситуации.