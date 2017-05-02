Подросток из Приморья "ехал в Москву" на шедшем в другую сторону поезде

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники Уссурийской транспортной полиции обнаружили подростка, который намеревался добраться до Москвы, но нелегально ехал на грузовом поезде, шедшем в противоположную сторону, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.

Транспортные полицейские получили сообщение о человеке, запрыгнувшем на сцепку вагона, отходившего со станции Воздвиженский. Нарушителем оказался 17-летний подросток из села Чернышевка Анучинского района, мать которого злоупотребляет алкоголем. В родном селе подросток хорошо известен своими неблаговидными поступками: кражами чужого имущества и бродяжничеством, сообщает УТ МВД.

"У самого подростка, ведущего бродяжнический образ жизни, отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие его личность, в том числе и паспорт, который, с его слов, он порвал однажды в порыве гнева… В начале апреля он решил отправиться автостопом на перекладном транспорте в Москву. Однако из-за отсутствия элементарных знаний, подросток не смог сказать, где она находится. По этой же причине запрыгнул в поезд, идущий в противоположную от Москвы сторону", — говорится в сообщении.

Передвигаясь по Приморью, подросток питался тем, что ему давали люди, используя деньги, которые он взял из дома.

По факту незаконного проезда в грузовом вагоне составлен протокол об административном правонарушении. Сам же "путешественник" находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю.