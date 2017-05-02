Снаряды на чабанскую стоянку в Забайкалье привез отец погибшего мальчика

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Боевые снаряды, обнаруженные на животноводческой стоянке в Могойтуйском районе Забайкальского края, где в результате взрыва погиб подросток, привез отец мальчика, сообщает СУСК региона.

"По версии следствия, в 2014 году подозреваемый нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. 1 мая 2017 года в результате детонации одного из взрывных устройств 10-летний сын подозреваемого получил множественные телесные повреждения, в результате чего скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Следователи провели неотложные следственные действия на месте происшествия. С участием специалистов Росгвардии изъято более 50 взрывных устройств. Назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) и части 1 статьи 109 УУ РФ (причинение смерти по неосторожности).