В Югре молодых людей осудили на 10 и 11 лет за избиение бездомных до смерти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мая — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе осуждены двое 19-летних юношей, которые признаны виновными в избиении до смерти лиц без определенного места жительства, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, компания молодых людей, в том числе двое осужденных, в ночь на 10 апреля 2016 года распивала спиртное в расселенном доме в Ханты-Мансийске. В одной из пустующих квартир они обнаружили двух лиц без определенного места жительства, с которыми у молодых людей произошла ссора.

Двое юношей жестоко избили мужчин — нанесли им множественные удары руками, ногами и тупыми твердыми предметами в область головы, лица, груди и иным частям тела, говорится в сообщении следователей. Смерть потерпевших наступила на месте преступления через непродолжительное время.

Отмечается, что в ходе следствия молодые люди находились под стражей.

"Приговором суда они признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления", — сообщает следственное управление, уточняя, что одному из них суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы, второму — в виде 10 лет. Отбывать его они будут в исправительной колонии строгого режима.