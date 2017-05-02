В Югре молодых людей осудили на 10 и 11 лет за избиение бездомных до смерти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мая — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе осуждены двое 19-летних юношей, которые признаны виновными в избиении до смерти лиц без определенного места жительства, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Двое юношей жестоко избили мужчин — нанесли им множественные удары руками, ногами и тупыми твердыми предметами в область головы, лица, груди и иным частям тела, говорится в сообщении следователей. Смерть потерпевших наступила на месте преступления через непродолжительное время.
Отмечается, что в ходе следствия молодые люди находились под стражей.
"Приговором суда они признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления", — сообщает следственное управление, уточняя, что одному из них суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы, второму — в виде 10 лет. Отбывать его они будут в исправительной колонии строгого режима.