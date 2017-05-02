Авиация МЧС защитила от пожаров 10 населенных пунктов в Сибири

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Авиация МЧС России защитила от пожаров 10 населенных пунктов в Сибири, сообщили в пресс-службе МЧС.

"На территории Сибирского федерального округа к тушению пожаров привлекались два самолета Ил-76 и три самолета Бе-200ЧС. Они осуществили 59 сливов воды общим весом 632 тонны. Не допущено распространение пожаров в сторону 10 населенных пунктов, в которых проживают более 17000 человек", — сказал собеседник агентства.

При помощи авиации и беспилотных летательных аппаратов осуществляется и мониторинг лесопожарной обстановки.

Всего для ликвидации пожаров и обеспечения пожарной безопасности от разных министерств и служб задействованы более 14300 человек и 4800 единиц техники.

В настоящее время на территории всего Сибирского федерального округа продолжает действовать режим "чрезвычайной ситуации". Кроме того, в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока выведен особый противопожарный режим.