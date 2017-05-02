Снаряды могли попасть на стоянку чабанов в Забайкалье с военного полигона

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Боевые снаряды, обнаруженные на животноводческой стоянке в Могойтуйском районе Забайкальского края, где в результате взрыва погиб подросток, могли попасть с расположенного неподалеку военного полигона, заявил РИА Новости официальный представитель СУСК региона Александр Шишкин.

Ранее сообщалось, что утром 1 мая на чабанской стоянке у села Цаган-Оль, что примерно в 260 километрах от Читы, подорвался подросток 2006 года рождения, от полученных травм он скончался в больнице. На месте было обнаружено более полусотни снарядов неустановленной марки и модели. Возбуждены два уголовных дела.

"По одной из версий, снаряды могли туда попасть с военного полигона. Он расположен неподалеку, и там военные проводят учения. Это одна из версий, сейчас все проверяется", — сказал Шишкин, не уточняя названия полигона.

По его словам, в настоящее время на месте работают следователи и представители других ведомств.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в нескольких десятках километров от этой чабанской стоянки расположен полигон "Цугол".