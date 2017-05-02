Власти Бурятии помогут жителям сгоревшего села Черемушки

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Власти Бурятии выделят из бюджета по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи жителям села Черемушки, где 28 апреля в результате пожара сгорело почти 20 домов, сообщил пресс-секретарь и.о. главы республики Александр Мальцев.

"Пострадавшим от крупного пожара жителям села Черемушки Прибайкальского района будет оказана материальная помощь из республиканского бюджета. Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятия они получат по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черемушки сгорело более 20 домов. В субботу в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства. Они провели заседание КЧС по вопросам защиты населенных пунктов от пожаров, профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности. Пучков вместе с и.о. главы Бурятии Алексеем Цыденовым побывали в селе Черемушки, которое почти полностью уничтожил огонь. По данным МВД региона, задержан подозреваемый в поджоге травы, из-за которого разгорелся пожар.