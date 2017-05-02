Власти Бурятии помогут жителям сгоревшего села Черемушки

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Власти Бурятии выделят из бюджета по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи жителям села Черемушки, где 28 апреля в результате пожара сгорело почти 20 домов, сообщил пресс-секретарь и.о. главы республики Александр Мальцев.
Ранее сообщалось, что в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черемушки сгорело более 20 домов. В субботу в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства. Они провели заседание КЧС по вопросам защиты населенных пунктов от пожаров, профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности. Пучков вместе с и.о. главы Бурятии Алексеем Цыденовым побывали в селе Черемушки, которое почти полностью уничтожил огонь. По данным МВД региона, задержан подозреваемый в поджоге травы, из-за которого разгорелся пожар.