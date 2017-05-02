В Бурятии локализовали очаг лесного пожара в национальном парке

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. В Бурятии локализовано четыре очага лесных пожаров, в том числе в Тункинском национальном парке, сообщает во вторник агентство лесного хозяйства республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки ликвидировано 9 очагов в Кижингинском, Баунтовском, Джидинском, Заиграевском, Курумканском районах на площади более 2 тысяч гектаров. Ликвидирован крупный очаг в Заиграевском районе на общей площади 1,9 тысячи гектаров.

"По состоянию на утро 2 мая в Бурятии зарегистрировано 7 лесных пожаров. Из них действует 5 очагов возгораний на общей площади 290 гектаров в Баунтовском, Северо-Байкальском и Мухоршибирском районах. На 3 пожарах в Баунтовском районе работают парашютисты-пожарные. Локализовано 4 очага на общей площади более 1,2 тысяч гектаров. В том числе, локализован очаг в Тункинском национальном парке", — говорится в сообщении.

Всего на тушении работало более 430 человек. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 136 возгораний, пройденная огнем площадь составляет около 12,9 тысячи гектаров. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 52 очага на общей площади около 900 гектаров.