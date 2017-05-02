В Оренбуржье собака покусала двух детей и женщину, вырвавшую их из ее лап

УФА, 2 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Собака породы алабай в Оренбуржье покусала девочку, мальчика и женщину, которая пыталась вырвать маленьких детей из лап животного, все они госпитализированы с травмами и укусами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Оренбургской области.
"Все трое были доставлены в местную больницу. Врачи диагностировали у них укушенные раны различных частей тела и другие травмы. Медики проводят с ними все необходимое лечение при укусе животных", — пояснил представитель полиции.