В Оренбуржье собака покусала двух детей и женщину, вырвавшую их из ее лап

УФА, 2 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Собака породы алабай в Оренбуржье покусала девочку, мальчика и женщину, которая пыталась вырвать маленьких детей из лап животного, все они госпитализированы с травмами и укусами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел 30 апреля в селе Грачевка Оренбургской области в вечернее время. Женщина с 7-летней дочерью была в гостях у родственников и не заметила, как ее дочь и 6-летний родственник пошли гладить привязанную во дворе собаку породы алабай. Когда женщина увидела, что собака атаковала детей, бросилась их спасать и сама получила укусы и травмы.

"Все трое были доставлены в местную больницу. Врачи диагностировали у них укушенные раны различных частей тела и другие травмы. Медики проводят с ними все необходимое лечение при укусе животных", — пояснил представитель полиции.