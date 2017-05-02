На юго-западе Москвы загорелся троллейбус с пассажирами

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Троллейбус с пассажирами загорелся на Севастопольском проспекте в Москве, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в микроблоге столичного главка МЧС в Twitter.
"Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Ликвидир-ли возгор. троллейбуса на Севастопольском пр-зде. Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразд-ний.Пострадавших нет— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2017 г.
Наряд "скорой помощи" осмотрел водителя троллейбуса, медицинская помощь не требуется, добавили в МЧС.