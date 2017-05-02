На юго-западе Москвы загорелся троллейбус с пассажирами

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Троллейбус с пассажирами загорелся на Севастопольском проспекте в Москве, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в микроблоге столичного главка МЧС в Twitter.

"Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ликвидир-ли возгор. троллейбуса на Севастопольском пр-зде. Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразд-ний.Пострадавших нет — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2017 г.

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Наряд "скорой помощи" осмотрел водителя троллейбуса, медицинская помощь не требуется, добавили в МЧС.