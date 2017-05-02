В Новосибирске проверят данные о травме, полученной девушкой в аквапарке

НОВОСИБИРСК, 2 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после сообщения СМИ о том, что девушка получила серьезное повреждение позвоночника, застряв в трубе горки аквапарка и в нее врезался мужчина, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована процессуальная проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о получении травмы посетительницей аквапарка "Аквамир" (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, 1 мая в аквапарке "Аквамир" 21-летняя девушка во время катания с горки застряла в трубе. Сразу после этого в девушку врезался спускавшийся следом за ней молодой мужчина. В результате посетительница аквапарка получила серьезное повреждение позвоночника и была госпитализирована.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.