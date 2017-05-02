На Дальнем Востоке потушили большую часть лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 2 мая – РИА Новости. Лесные службы регионов Дальнего Востока за сутки потушили 12 из 19 лесных пожаров, сообщает во вторник департамент лесного хозяйства по ДФО.
Отмечается, что в настоящее время по два пожара зарегистрированы в Амурской области и Приморском крае, по одному в Еврейской автономной области, Камчатском и Хабаровском краях.
Сообщается, что с начала пожароопасного периода этого года на территории округа возникли 529 лесных пожаров на площади 93,4 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе были зарегистрированы 446 пожаров на площади 214,4 тысячи гектаров.