На Дальнем Востоке потушили большую часть лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 2 мая – РИА Новости. Лесные службы регионов Дальнего Востока за сутки потушили 12 из 19 лесных пожаров, сообщает во вторник департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникли 16 новых лесных пожаров, с учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего действовали 19 очагов. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 346,4 гектара. К утру понедельника ликвидировано 12 возгораний, еще семь горят, два из них локализованы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по два пожара зарегистрированы в Амурской области и Приморском крае, по одному в Еврейской автономной области, Камчатском и Хабаровском краях.

Сообщается, что с начала пожароопасного периода этого года на территории округа возникли 529 лесных пожаров на площади 93,4 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе были зарегистрированы 446 пожаров на площади 214,4 тысячи гектаров.