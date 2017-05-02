На Чукотке назвали незаконным план по уничтожению бездомных животных

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Прокуратура Чукотки назвала незаконным план региональных властей по профилактике бешенства, согласно которому планируется уничтожение всех безнадзорных животных в округе, сообщает ведомство.

Ранее власти ГО Анадырь разместили на своем сайте предупреждение об уничтожении всех безнадзорных животных из-за угрозы заражения бешенством в связи с участившимися случаями нападения на людей. Отмечалось, что с начала года там зафиксировано три случая бешенства животных и произошло более 20 нападений бродячих собак на людей.

По данным прокуратуры, региональным планом мероприятий по профилактике бешенства администрациям МО и коммунальным службам поручено отлавливать и уничтожать всех безнадзорных животных в населенных пунктах округа.

"Между тем, в соответствии с действующим законодательством умерщвление животных допускается в случае необходимости прекращения страданий животного, если они не могут быть прекращены иным способом, в случае наличия у животного неизлечимого заразного заболевания либо если животное является переносчиком этого заболевания, животного с признаками бешенства, а также при агрессивном поведении, несущем угрозу жизни и (или) здоровью человека. Иных оснований для применения эвтаназии (умерщвления) животных не предусмотрено", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что положения регионального плана мероприятий по профилактике бешенства, предусматривающего уничтожение всех безнадзорных животных при отсутствии объективных причин, "не могут рассматриваться как соответствующие требованиям гуманности по обращению с животными"

На нормативный акт прокурором округа принесен протест, который сейчас находится на рассмотрении, сообщает прокуратура.